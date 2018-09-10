​Россиян атакует новый грипп

В этом эпидемиологическом сезоне в Россию придут два новых штамма гриппа, от которых не прививали в прошлом году и иммунитет к которым у россиян не сформирован.

Об этом говорится на стенде Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает РИА «Новости».

Чаще всего выздоровление происходит за неделю, но возможно и более тяжелое течение болезни - вплоть до смертельных исходов.

Стоит отметить, что в Югре стартует прививочная кампания против гриппа. 30 августа в округ поступил первый транш вакцины для иммунопрофилактики гриппа - 122 235 доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации детского населения и беременных и 225 000 доз вакцины «Совигрипп» для иммунизации взрослого населения. В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора подчеркнули, что обе вакцины отлично себя зарекомендовали в минувшие прививочные кампании.

В 2018 году за счет средств федерального бюджета в Югре планируется привить не менее 45 процентов общей численности населения - это 759 130 человек.