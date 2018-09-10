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Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямала

Инаугурация нового губернатора Ямала Дмитрия Артюхова состоялась накануне 9 сентября. На церемонии присутствовали экс-глава региона - министр природных ресурсов и экологии государства Дмитрий Кобылкин, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, губернатор Югры Наталья Комарова, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, представители федеральных и региональных органов власти.

Дмитрий Артюхов - самый молодой губернатор России, ему всего 30 лет. Президент России Владимир Путин назначил его руководить Ямалом в мае нынешнего года, после того, как забрал действующего губернатора Дмитрия Кобылкина в правительство РФ министром природных ресурсов и экологии.

По информации ТАСС, Дмитрий Андреевич Артюхов родился 17 февраля 1988 года. Детство провел в городе Новый Уренгой (ЯНАО). Его отец - Андрей Викторович Артюхов, ранее занимал пост спикера Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, входил в Совет Федерации РФ, в настоящее время - первый заместитель председателя Тюменской областной думы.

В 2009 году окончил Международный институт финансов, управления и бизнеса при Тюменском государственном университете по программе "магистр экономики", затем - аспирантуру Тюменского госуниверситета по специальности "экономика и управление народным хозяйством". Получил степень магистра бизнес-администрирования (МВА) в Сингапурском университете управления, куда был направлен в 2012 году в числе молодых специалистов ЯНАО.


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Сегодня в 08:44, просмотров: 188, комментариев: 0


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