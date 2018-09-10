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Выборы губернатора Тюменской области: по предварительным данным проголосовали 34,1% югорчан

На прошлых аналогичных выборах в 2014 году проголосовали 32,02 процента

Система видеонаблюдения помогла оперативно решать спорные ситуации
Система видеонаблюдения помогла оперативно решать спорные ситуации

Избирательная комиссия Югры подвела предварительные итоги явки избирателей в единый день голосования. По данным регионального избиркома, на участки пришли 371 219 человек или 34,1 процента от числа избирателей. В 2014 году на выборах губернатора Тюменской области электоральная активность югорчан составила 32,02%.

"Избирательная кампания по выборам губернатора Тюменской области в Югре в 2018 прошла даже более эффективно, чем в 2014 году. Об этом, прежде всего свидетельствует, пусть и незначительно, но возросшая явка. Эти выборы проходили в совершенно в другой экономической, политической и, самое главное, эмоциональной ситуации, - считает президент Фонда "Региональная политика", кандидат юридических наук Павел Манченко. - Если в 2014 году избирательная кампания по выборам губернатора Тюменской области проходила на фоне побед нашей сборной на Олимпиаде в Сочи, на фоне возвращения в состав России полуострова Крым, то выборы 2018 года проходили в условиях действия внешних экономических санкций, в условиях реализации правительством страны вынужденных непопулярных мер".

Активнее всего вчера голосовали сельские территории и малые города. Лидеры среди муниципальных районов - Белоярский (57,9%), Нефтеюганский (54,6%) и Березовский (52,2%) районы. Среди городов - Покачи (53,6 %), Лангепас (47,4%) и Югорск (46,5%).

По словам председателя Избирательной комиссии Югры Дениса Корнеева, ни одной жалобы в день голосования на ход проведения выборов в избирком не поступило. Одна из причин - использование системы видеонаблюдения, которое помогло оперативно решать спорные ситуации.

фото - РИА новости


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Сегодня в 08:10, просмотров: 280, комментариев: 0


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