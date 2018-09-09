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На то, чтобы принять участие в викторине "Города Югры", осталось всего два часа

Осталось

В 19:55 закончится сбор анкет викторины «Города Югры». Так что у сургутян и других жителей округа остается не так уж много времени, чтобы прийти в пункты приема анкет вместе с заполненным бланком и паспортом. Стоит поторопиться!

Напоминаем, что в викторине имеет право принимать участие любой желающий гражданин России, проживающий на территории Югры и достигший 6-летнего возраста. На сайте «Открытый регион — Югра» отмечают, что сдать свою анкету ребенок может только вместе с законным представителем при предъявлении документа об этом.

Расим Гафаров, старший в группе по приему анкет викторины на избирательном участке №392, Сургут: «Ажиотаж очень большой, мы с самого утра принимаем анкеты. Иногда приходят сдавать даже целыми семьями, от каждого члена семьи. Будем работать до восьми часов вечера и, думаю, сможем преодолеть отметку в 1000 поданных анкет. У нас есть специальное приложение, которое позволяет оперативно отслеживать статистику по участникам викторины. Для этого нам достаточно считать QR-код на анкете, после чего она сразу попадает в базу. После того, как закончится прием анкет, мы поместим их в специальные мешки и в урнах отправим в главный штаб викторины, где будет произведен подсчет и проверка. Сургут, кстати, является единственным городом, где победитель может получить квартиру. Имена тех, кто выиграл будут объявлены в прямом эфире для каждого города».

Марина Николевна, пенсионерка: «Решила поучаствовать, потому что неплохо знаю историю округа, да и призы за победу хорошие. Хотя говорят, что бесплатный сыр только в мышеловке, но вроде победители прошлой викторины свои призы получили».


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Сегодня в 17:58, просмотров: 139, комментариев: 0


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