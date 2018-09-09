Сургут не смог присоединиться ко всероссийской волне митингов против пенсионной реформы

Читатель СИА-ПРЕСС поинтересовался, где в Сургуте сегодня будет проходить митинг против повышения пенсионного возраста. В поисках ответа корреспондент siapress.ru просмотрел всевозможные сайты, где такая информация могла быть представлена, и не обнаружил ни одной новости о проведении организованной акции в нашем городе.

Более того, на страницах «Команды Навального» в соцсетях ВКонтакте и Facebook были обнаружены списки городов, которые собираются присоединиться ко всероссийской волне митингов. Единственный город ХМАО, представленный в этом списке — Сургут. Но он же и единственный, у которого не работает ссылка на паблик организаторов.

Тем временем митинги уже добрались до Сибири. Первым стал Томск.