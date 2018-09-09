В России проходят митинги против повышения пенсионного возраста

Одновременно с проведением Единого дня голосования по всей России устраивают митинги против проведения пенсионной реформы.

Первая акция прошла в Южно-Сахалинске, потом к нему присоединились другие города Дальнего востока: Хабаровск и Владивосток. Вскоре этот список пополнили Иркутск и Улан-Удэ. Большинство из митингов не удалось согласовать. Так что задержаниях их участников уже проводятся в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Красноярске.

Сторонники Алексея Навального планируют собраться сегодня в центре Москвы. Напоминаем, что утром там была задержана Любовь Соболь — юрист Фонда борьбы с коррупцией, которая подавала уведомление на проведение митинга. Его, кстати, согласовать также не удалось.