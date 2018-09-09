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В России проходят митинги против повышения пенсионного возраста

Фото: twitter.com/teamnavalny
Фото: twitter.com/teamnavalny

Одновременно с проведением Единого дня голосования по всей России устраивают митинги против проведения пенсионной реформы.

Первая акция прошла в Южно-Сахалинске, потом к нему присоединились другие города Дальнего востока: Хабаровск и Владивосток. Вскоре этот список пополнили Иркутск и Улан-Удэ. Большинство из митингов не удалось согласовать. Так что задержаниях их участников уже проводятся в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и Красноярске.

Сторонники Алексея Навального планируют собраться сегодня в центре Москвы. Напоминаем, что утром там была задержана Любовь Соболь — юрист Фонда борьбы с коррупцией, которая подавала уведомление на проведение митинга. Его, кстати, согласовать также не удалось.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 452, комментариев: 2


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 12:25
где в Сургуте минтингуют?
Редакция СИА-ПРЕСС альберт леонов
не нравится
Сегодня в 13:45
Нами не было найдено информации о проведении организованных митингов в Сургуте.

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