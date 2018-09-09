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Патриарх Кирилл освятил храм в Когалыме

Сегодня во время своего визита в Когалым патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм в честь Святой мученицы Татианы. Его строительство началось в 2014 году и завершилось в 2018-м. Работы велись не только российскими мастерами, но и при содействии профессионалов из Германии, Израиля и Греции.

«Храм уже вошел в историю. Он встал не просто в центре Сибири, он еще на этапе создания стал центром единения народов России. Ведь его строили представители свыше 70 народов, живущих в Когалыме», — цитирует слова патриарха Кирилла Российская Газета.

В дар новому когалымскому храму патриарх преподнес ковчег с частью мощей великомученицы Татианы, который раньше хранился в Риме.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 155, комментариев: 0


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