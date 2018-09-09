​В Югре стартовал Единый день голосования

Сегодня, 9 сентября, на всех избирательных участках округа проходит Единый день голосования. Проводится два типа выборов: региональные и федеральные.
Югорчане смогут отдать свой голос за губернатора Тюменской области и глав муниципалитетов. Если говорить о Сургуте, то здесь пройдут дополнительные выборы депутатов городской думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и № 22.
Всего по Югре сегодня работает 710 избирательных участков, 7710 членов избирательной комиссии и 224 члена территориальной избирательной комиссии.
Следить за ходом голосования можно здесь.
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