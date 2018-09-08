16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  69,0286   EUR  80,3562  

В Югру сегодня прибудет глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Наталья Комарова ждет его в Когалыме со вчерашнего дня

визит в Когалым патриарха Кирилла
визит в Когалым патриарха Кирилла

Столица ЛУКОЙЛА - Когалым (Югра) готовится сегодня встретить главу Русской Православной Церкви - Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Мероприятия с его участием начнутся с утра воскресенья, 9 сентября.

В 8.30 предстоятель Русской Православной Церкви освятит храм святой мученицы Татианы, построенного на средства благотворительного фонда «Лукойл», проект которого он лично утвердил в 2014 году, а затем курировал его строительство. Далее в программе визита - посещение подворья Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря, главный храм которого Кирилл освятил в свой предыдущий визит в 2013 году. Храмовый комплекс монастыря также построен, по большей части, на средства компании Вагита Алекперова.

В плане визита также встречи с представителями местной епархии и руководством региона. Губернатор Югры Наталья Комарова находится в Когалыме с пятницы, 7 сентября.

Вчера глава региона подписала дополнительное соглашение о социальном партнерстве с президентом компании ЛУКОЙЛ.

Сегодня Вагит Алекперов показал Наталье Комаровой, как продвигается строительство в Когалыме здания Малого театра, которое нефтяники финансируют в рамках основного соглашения о сотрудничестве с правительством региона, а также - с министерством культуры РФ, государственным академическим Малым театром России и администрацией Когалыма.

Под филиал Малого театра в Когалыме реконструируется бывший ДК «Янтарь». Новый фасад здания повторит облик фасада московского филиала Малого театра, расположенного по ул. Большая Ордынка. Строительно-монтажные работы компания планирует завершить в текущем году. Ввести в эксплуатацию - до марта 2019-го. Играть в театре будут выпускники театрального училища имени Щепкина.

фото - Алексей Андронов, пресс-служба губернатора Югры


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:47, просмотров: 149, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

В Сургуте стартовал ледовый сезон 2018-2019 // ФОТОРЕПОРТАЖ

В Сургуте стартовал ледовый сезон 2018-2019 // ФОТОРЕПОРТАЖ
Константин Шперлинг Сегодня в 14:25
126 0
Проблема намного глубже

Проблема намного глубже

Жаль, что новая команда главы так и не научилась пользоваться механизмами и инструментами реализации стратегии
Алексей Сафиоллин, директор "ЮСИ.РФ - ЮГРА" Сегодня в 13:32
183 0
Одни услышали, другие - нет

Одни услышали, другие - нет
Как реагируют управляющие компании Сургута на замечания людей по поводу благоустройства территорий
Марина Романова Сегодня в 10:41
167 0
Отставки кураторов сургутской стройки Романа Меркулова и Алексея Усова: новые подробности

Отставки кураторов сургутской стройки Романа Меркулова и Алексея Усова: новые подробности
Последней каплей мог стать срыв старта крупного инвестиционного проекта, поддержанного Натальей Комаровой: завода "Северсталь"
Маргарита Стройнова Сегодня в 08:00
729 6
В ДНР второй раз за неделю сменился лидер - им стал спикер парламента Денис Пушилин

В ДНР второй раз за неделю сменился лидер - им стал спикер парламента Денис Пушилин
Это может привести к постепенному изменению режима из военного в гражданский
Марина Романова Сегодня в 07:22
213 2
Не пойду

Не пойду
Банк требует от меня проявить свою гражданскую позицию? Пожалуйста. Проявляю.
Александр Мазурин 07 сентября в 17:14
638 8
За кого голосуем 9 сентября? // ОБЗОР

За кого голосуем 9 сентября? // ОБЗОР
Кто выдвинул свои кандидатуры на выборы?
Артем Мазнев 07 сентября в 15:06
571 3
Краеведческая викторина «Города Югры» - что, где, как и когда

Краеведческая викторина «Города Югры» - что, где, как и когда
Директор центра «Открытый регион» и руководитель рабочей группы научно-просветительского проекта «Многовековая Югра» Оксана Макеева - о технических деталях, волнующих участников мероприятия
Редакция СИА-ПРЕСС 07 сентября в 13:11
450 3
​Предвыборный скандал в Сургуте повлияет только на узнаваемость его участников

​Предвыборный скандал в Сургуте повлияет только на узнаваемость его участников
​Подозрение в подкупе избирателей не может стать причиной снять кандидата от ЛДПР с довыборов в думу Сургута
Константин Шперлинг 07 сентября в 11:59
712 12
Школьники из поселка Дорожный побывали в гостях у новых соседей

Школьники из поселка Дорожный побывали в гостях у новых соседей
Педагоги и аниматоры напомнили детям, как важно ценить и беречь окружающий мир. Созданный для них и самой природой, и человеком
Марина Романова 06 сентября в 16:28
559 0
Сургутскую и югорскую "дочки" Газпрома могут вывезти за пределы ХМАО

Сургутскую и югорскую "дочки" Газпрома могут вывезти за пределы ХМАО
Возможная причина - оптимизация административного аппарата
Константин Шперлинг 06 сентября в 22:50
849 3
Екатерина Шульман: «Массовых политических протестов прямо сейчас ждать не стоит»

Екатерина Шульман: «Массовых политических протестов прямо сейчас ждать не стоит»

Интервью с политологом, доцентом Института общественных наук РАНХиГС о последствиях пенсионной реформы, общественном договоре и чем пропаганда похожа на сказки Андерсена
Редакция СИА-ПРЕСС 06 сентября в 14:49
6468 4
Кандидат в думу Нефтеюганска Дмитрий Третьяков объявил «бессрочную» двухдневную голодовку

Кандидат в думу Нефтеюганска Дмитрий Третьяков объявил «бессрочную» двухдневную голодовку
Бывший политтехнолог-единоросс, снятый с выборов за подкуп избирателей, пытается повлиять на решение суда ХМАО
Иван Назаров 05 сентября в 19:08
975 9
На уровне поло // ФОТО

На уровне поло // ФОТО
Как Сургут встретил Кубок мира
Редакция СИА-ПРЕСС 05 сентября в 15:17
637 0
Многие из вас уже знают об ошибке в Дневнике сургутского первоклассника — издатель напечатал несуществующий герб

Многие из вас уже знают об ошибке в Дневнике сургутского первоклассника — издатель напечатал несуществующий герб
Сейчас все виновные наказаны
Вадим Шувалов, глава города Сургута 05 сентября в 14:13
1024 7
​Интернет развращает молодежь гораздо сильнее, чем все стихи вместе взятые

​Интернет развращает молодежь гораздо сильнее, чем все стихи вместе взятые
Кандидат педагогических наук, член Союза писателей и Союза журналистов России Виктор Гаврилов о продаже книг по паспорту
Виктор Гаврилов, кандидат педагогических наук 05 сентября в 12:48
511 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика