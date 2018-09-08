В Югру сегодня прибудет глава РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Столица ЛУКОЙЛА - Когалым (Югра) готовится сегодня встретить главу Русской Православной Церкви - Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Мероприятия с его участием начнутся с утра воскресенья, 9 сентября.

В 8.30 предстоятель Русской Православной Церкви освятит храм святой мученицы Татианы, построенного на средства благотворительного фонда «Лукойл», проект которого он лично утвердил в 2014 году, а затем курировал его строительство. Далее в программе визита - посещение подворья Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря, главный храм которого Кирилл освятил в свой предыдущий визит в 2013 году. Храмовый комплекс монастыря также построен, по большей части, на средства компании Вагита Алекперова.

В плане визита также встречи с представителями местной епархии и руководством региона. Губернатор Югры Наталья Комарова находится в Когалыме с пятницы, 7 сентября.

Вчера глава региона подписала дополнительное соглашение о социальном партнерстве с президентом компании ЛУКОЙЛ.

Сегодня Вагит Алекперов показал Наталье Комаровой, как продвигается строительство в Когалыме здания Малого театра, которое нефтяники финансируют в рамках основного соглашения о сотрудничестве с правительством региона, а также - с министерством культуры РФ, государственным академическим Малым театром России и администрацией Когалыма.

Под филиал Малого театра в Когалыме реконструируется бывший ДК «Янтарь». Новый фасад здания повторит облик фасада московского филиала Малого театра, расположенного по ул. Большая Ордынка. Строительно-монтажные работы компания планирует завершить в текущем году. Ввести в эксплуатацию - до марта 2019-го. Играть в театре будут выпускники театрального училища имени Щепкина.

фото - Алексей Андронов, пресс-служба губернатора Югры