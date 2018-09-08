Байкеров и автомобилистов Сургута приглашают сдать кровь для жертв ДТП

В понедельник, 10 сентября в Югре стартует акция "Авто-Мото-Донор". Ее организует сургутская "Станция переливания крови". Сдать кровь, тромбоциты и плазму можно будет с 10 по 14 сентября. И не только в Сургуте, а также в филиалах бюджетного учреждения в Нижневартовске и Нефтеюганске.

"Приглашаем принять участие в ежегодной донорской акции «Авто-МотоДонор» водителей, мотоциклистов, байкеров, участников мотоклубов, сотрудников ГИБДД, пешеходов и всех тех, кто хочет сдать кровь и помочь пострадавшим в ДТП", - говорится в обращении медиков. Мероприятие проводится в поддержку взрослых и детей, столкнувшихся с проблемами дорожно-транспортного характера.

Накануне кровосдачи донорам рекомендуется соблюдать диету - не употреблять жирную, острую, жареную пищу и алкоголь.