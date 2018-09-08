Глава Сургутского района решил добавить денег национальным и религиозным организациям

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой решил со следующего года выделять больше денег из муниципального бюджета на гражданские инициативы в сфере межнациональных отношений. Об этом он написал в своем блоге в Фэйсбук.

"Это позволит большему количеству национальных и религиозных организаций получить средства на проведение своих интересных и важных для всего района мероприятий", - пояснил Трубецкой, для чего он планирует это сделать.

В очередной раз задуматься о проблемах, связанных с национальным вопросом на территории, главу Сургутского района подтолкнула встреча с представителями национально-культурных объединений и религиозных организаций территории.

"В целом социологи характеризуют её как благополучную, но отнюдь неидеальную. Более четверти из числа опрошенных жителей города Лянтор испытывают тревожность, связанную с межнациональными отношениями. В посёлке Фёдоровский этот показатель приближается к 20 %. Также, выражают обеспокоенность межнациональным вопросом жители посёлков Барсово и Ульт-Ягун. Для нас это повод задуматься и активизировать работу с национальными общинами в этих поселениях", - признал Трубецкой.

Чтобы межэтнические отношения в Сургутском районе стали более благоприятными, лидеры национальных общин предложили руководителю муниципалитета следующее:

- оказывать больше содействия в процедуре оформления патента на работу, вида на жительство и проч.;

- обратить внимание на проблему трудоустройства молодежи;

- активнее привлекать рядовых членов национально-культурных автономий в общественную жизнь поселений "поскольку лучше всего людей объединяет хорошее общее дело".