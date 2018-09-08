У банков не хватит денег, чтобы российские строители смогли отказаться от средств дольщиков

Банковская система не готова к изменению схемы финансирования жилищного строительства. Об этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил на Московском финансовом форуме.

«У нас прямое привлечение средств населения, которое составляет сейчас несколько триллионов рублей, должно заместиться банковским кредитованием, а весь банковский портфель сейчас — это полтора триллиона», — приводит фрагмент выступления министра агентство RNS.

На момент осени прошлого года дольщики вложили в жилищное строительство 6 триллионов рублей.

Впрочем, отказываться от идеи проектного финансирования жилищного строительства за счет банков, а не средств граждан, власти пока не спешат. По словам Орешкина, правительство сейчас пытается придумать программы, которые будут стимулировать банки кредитовать застройщиков. Не исключено, что за счет принятия государством частичного риска.

