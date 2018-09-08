Алекперов выделил дополнительные средства на благоустройство дворов Когалыма

Правительство Югры и ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» заключили дополнительное соглашение о сотрудничестве. Документ накануне подписали главы региона и нефтяной компании - Наталья Комарова и Вагит Алекперов.

По дополнительному соглашению ЛУКОЙЛ приобретет экспозиционное оборудование для музея истории Урая и выделит деньги на благоустройство дворовых территорий Когалыма, сообщает департамент общественных связей Югры, не называя точных сумм.

По основному соглашению югорская дочка нефтяной компании - ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» ежегодно финансирует спортивные и значимые культурные мероприятия в округе, а также спонсирует детско-юношеский спорт.

«Обществом оказывается благотворительная помощь общественной организации «Спасение Югры», хоккейному клубу «Югра», региональному отделению всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Ханты-Мансийском автономном округе, природному парку «Кондинские озера» имени Л.Ф. Сташкевича», финансируется проведение общественно значимых мероприятий в Когалыме, Покачах, Урае, Советском, Белоярском и Кондинском районах», - перечисляет ДОС список задач.

Партнерские обязательства правительства Югры в рамках соглашения - создание условий для производственной деятельности в соответствии со стандартами компании, по словам Натальи Комаровой - «очень высокими». Но главное - условия для повышения качества жизни людей, которые живут и работают на территории.

Компания Вагита Алекперова вкладывает средства в развитие своей западносибирской столицы не только в рамках соглашения с региональным правительством. За счет средств компании в Когалыме построен женский Пюхтицкий монастырь, который ЛУКОЙЛ продолжает поддерживать, а также храм святой мученицы Татианы. Его строительство только завершено, завтра его должен освятить патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Первосвященника ждут в Когалыме сегодня вечером.

Это будет уже второй визит главы РПЦ в вотчину Вагита Алекперова. В первый раз в сане патриарха Кирилл побывал в Когалыме пять лет назад - в сентябре 2013 года.

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