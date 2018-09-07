Сборная России по водному поло вышла в полуфинал Кубка мира в Сургуте

Женская сборная России по водному поло вышла в полуфинал Кубка мира, который проходит в Сургуте, сообщает Сhampionat.com. В четвертьфинале российские ватерполистки разгромили команду ЮАР со счётом 26:0 (9:0, 4:0, 8:0, 5:0). Самыми результативными в составе хозяек бассейна стали Мария Берснева и Анастасия Симанович, забившие по пять мячей.

8 сентября за место в финале россиянки поспорят с австралийками, обыгравшими сборную Канады со счётом 9:6. Вторую полуфинальную пару составили сборные Испании и США.

В ходе соревнований сборная России уже встречалась с командой Австралии на групповом этапе и одержала победу со счётом 14:8.