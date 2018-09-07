В 1/4 финала Кубка мира по водному поло среди женских команд, который проходит в Сургуте, сборная России сыграет с командой ЮАР. Благодаря победам на групповом этапе турнира над сборными Испании, Австралии и Китая наши ватерполистки заняли первое место в квартете А, что вывело их плей-офф на южноафриканских спортсменок, которые заняли последнее место в группе Б. Матч состоится в пятницу 7 сентября 18:00 по местному времени в 50-метровом бассейне на улице Университетской 21/2.
В четвертьфинале Кубка мира по водному поло россиянки сыграют со сборной ЮАР
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