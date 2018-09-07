​Сургутнефтегазбанк представляет новый вид сбережения денежных средств - вклад «Премиальный-Инвест»

«Премиальный-Инвест» - уникальный продукт СНГБ: одновременно с инвестиционным страхованием жизни, клиент получает максимальный доход от вложенных им средств в депозит. Успейте оформить депозит по выгодным ставкам!
Предложение разработано в сотрудничестве со страховой компанией «Югория-жизнь» для клиентов «Премиального банкинга».
Особые условия:
Вклад срочный. Минимальная сумма вклада – 750 000 рублей*. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.
Открывается депозит не ранее 14 дней с даты оформления и оплаты полиса ИСЖ.
Процентная ставка – 6,9%. Срок размещения – 3 месяца (91 день).
В случае досрочного расторжения вклада проценты уплачиваются:
при нахождении денежных средств во вкладе до 29 календарных дней (включительно) – в размере ставки по вкладам «до востребования»;
при нахождении денежных средств во вкладе от 30 календарных дней до 59 календарных дней (включительно) - в размере 4 % годовых;
при нахождении денежных средств во вкладе от 60 календарных дней до 90 календарных дней (включительно) – в размере 2 % годовых.
Выплата процентов осуществляется в дату закрытия вклада.
Оформить вклад можно в период до 30 сентября 2018 года.
Узнать подробнее об условиях вклада «Премиальный – Инвест» можно в отделениях «Премиального банкинга» АО БАНК «СНГБ».
Добро пожаловать в банк с премиальным сервисом! Мы станем для вас верным финансовым помощником и надежным партнером!
*Сумма депозита должна быть равной сумме договора инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), заключенного клиентом с АО «ГСК «Югория-Жизнь».
Как хобби может перерасти в бизнес расскажет руководитель студии «Полезных Букетов» и бутика цветов и подарков «Lavanda» Алина Хаматова // ONLINE 12 сентября в 14.00