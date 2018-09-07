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Сургутнефтегазбанк обновил тарифный план «Единый» по банковским по картам VISA PLATINUM и МИР

Банк улучшил условия обслуживания и добавил опции, которые делают карту более выгодной в использовании. Тарифный план «Единый» - теперь все преимущества банковского обслуживания в одной карте!

Основные преимущества и выгоды:

До 7% годовых на остаток по карте1

До 10% от суммы покупок на бонусный счет2

Бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков России3

Бесплатное обслуживание карты при наличии покупок по карте за предыдущий календарный месяц4

Бесплатные переводы с карты на карту СНГБ5

Бесплатные дополнительные карты

Бесплатное СМС-информирование

Скидки при расчете картой от партнеров банка6

Бесплатные переводы с карты любого банка на карту СНГБ7

Оплата покупок смартфоном

Зарплатная карта VISA PLATINUM и МИР с тарифом «Единый» теперь доступна каждому.

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Ознакомиться с подробными условиями тарифа можно на сайте www.sngb.ru или в любом отделении АО БАНК «СНГБ».

1При начислении процентов на остаток в виде СНГБ-бонусов по заявлению Клиента, минимальном ежедневном остатке не менее 50 тыс. руб., ежемесячном обороте не менее 40 тыс. руб. и отказе клиента от бесплатной услуги «СМС-Банк» в пользу email-рассылки.

2Начисление СНГБ-бонусов в размере 10% при оплате покупок в предприятиях торговли (услуг), в том числе сети Интернет, в категории «Кино» (МСС-код – 7832), с помощью Apple Pay. Повышенный размер начисления действует с момента подключения клиента к Apple Pay и до момента накопления 500 СНГБ-бонусов в данной категории. Далее – в рамках стандартных условий начисления СНГБ-бонусов.

3- для работников ПАО «Сургутнефтегаз» и организаций, перечень которых определен внутренними документами Банка (в Сургуте только в банкоматах АО БАНК «СНГБ», за пределами Сургута на территории России в банкоматах сторонних банков);

- в иных случаях бесплатно в банкоматах сторонних банков (на территории России за пределами г.Сургута) при осуществлении Клиентом в предприятиях торговли (услуг), в том числе в сети Интернет, операций с использованием карты Visa Platinum на сумму от 10 тыс. руб. и более в течение предыдущего календарного месяца. Также доступна опция по бесплатному снятию наличных в банкоматах сторонних банков (на территории России за пределами г. Сургута) за единовременную фиксированную комиссию 50 руб. в мес. и 500 руб. в год.

4Комиссия не взимается при осуществлении клиентом в предприятиях торговли (услуг), в том числе в сети интернет, операций с использованием карты Visa Platinum на сумму от 10 тыс. руб. и более в течение предыдущего календарного месяца. В случае невыполнения условий банка, стоимость обслуживания карты 55 руб. в месяц (33 руб. в месяц для клиентов- работников организаций, перечень которых определен внутренними документами банка). В первый месяц по вновь открытым картсчетам комиссия не взимается.

5В каналах дистанционного банковского обслуживания АО БАНК «СНГБ». В том числе межфилиальные переводы.

6С дополнительной картой MasterCard Gold «Персональная карта члена Профсоюза». Выдается к зарплатной карте Visa Platinum АО БАНК «СНГБ» с тарифным планом «Единый» Клиентам-работникам организаций, перечень которых определен внутренними документами Банка. В случае отсутствия денежных средств на карточном счёте карты MasterCard Gold «Персональная карта члена Профсоюза» комиссия за предоставление в пользование карты не взимается.

7С использованием интернет-банкомата на сайте СНГБ.


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Сегодня в 15:30, просмотров: 126, комментариев: 0


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