Читатели siapress.ruсообщают, о сильном пожаре в районе ГРЭС. Как нам сообщили в пожарной части №41, горит административное здание по адресу ул. Аграрная 3, там уже работают пожарные расчеты. Согласно информации из отрытых источников, там располагается представительство завода стеллажного оборудования, транспортная компания и офис интернет-магазина мебели.
В районе ГРЭС полыхает здание // ФОТО
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Сегодня в 15:40, просмотров: 245, комментариев: 0
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