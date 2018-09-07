В районе ГРЭС полыхает здание // ФОТО

Читатели siapress.ruсообщают, о сильном пожаре в районе ГРЭС. Как нам сообщили в пожарной части №41, горит административное здание по адресу ул. Аграрная 3, там уже работают пожарные расчеты. Согласно информации из отрытых источников, там располагается представительство завода стеллажного оборудования, транспортная компания и офис интернет-магазина мебели.