Безработица в Югре достигла исторического минимума

Югра возглавила рейтинг регионов Уральского федерального округа с самым низким уровнем безработицы – 0,38 процента от экономически активного населения. Информация прозвучала сегодня на заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
"Это исторический минимум по этому показателю", - отметила в своем докладе губернатор Югры Наталья Комарова.
В то же время, в 2017 году зафиксировано снижение числа работников малых и средних предприятий. Такие данные предоставил департамент экономического развития региона.
Правительство Югры планирует исправить положение дел за счет "возвратных" мер поддержки, вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи и обучения предпринимателей.
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Перенимаем опыт Петербурга. Директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин и директор сургутской благотворительной организации "Маяк" Александр Алексеев // ONLINE 7 сентября в 16.00