Безработица в Югре достигла исторического минимума

Югра возглавила рейтинг регионов Уральского федерального округа с самым низким уровнем безработицы – 0,38 процента от экономически активного населения. Информация прозвучала сегодня на заседании правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

"Это исторический минимум по этому показателю", - отметила в своем докладе губернатор Югры Наталья Комарова.

В то же время, в 2017 году зафиксировано снижение числа работников малых и средних предприятий. Такие данные предоставил департамент экономического развития региона.

Правительство Югры планирует исправить положение дел за счет "возвратных" мер поддержки, вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи и обучения предпринимателей.

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