Жилищные программы в Югре вырастут на 2 млрд рублей. Здравоохранение - на 4+

Дефицит бюджета Югры сократится с 23 до 7,7 миллиарда рублей. Изменения в окружной закон о бюджете внесло сегодня правительство автономного округа.

«Документом предлагается сократить дефицит бюджета с 23 миллиардов рублей до 7 миллиардов. Бюджетные расходы увеличатся на более чем 9 миллиардов рублей. Часть из них – ресурсы на обеспечение граждан жильем, мощные вливания в сферу здравоохранения, необходимые для развития материально-технической базы, включая оснащение современными автомобилями скорой помощи, в соответствии с федеральными нормативами», - сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

Правительство предлагает увеличить расходы на здравоохранение, культуру, спорт, сообщает пресс-служба губернатора Югры. В том числе - на повышение зарплаты в этих сферах в соответствии с указом президента и на приобретение имущества.

"Расходы бюджета увеличены на 9 миллиардов 353 миллиона рублей", - уточнила вицегубернатор Вера Дюдина.

На программы развития здравоохранения будет направлено более 4 миллиардов рублей, на жилищные программы 2 миллиарда.