Тюменская область выделила средства на обучение программированию пятиклассников

В школах Тюменской области пятиклассники будут обучаться основам программирования. Врио губернатора Александр Моор выделил из регионального бюджета средства на реализацию этого проекта. Об этом сообщила сегодня пресс-служба губернатора Тюменской области, не уточнив, о какой сумме идет речь.

Вероятно, немалой: практические навыки программирования - одна из приоритетных задач сегодняшнего образования. Которая требует внедрения интерактивных технологий работы и платформенных интернет-ресурсов.

По мнению Александра Моора, строить цифровую экономику без изменений в образовательной системе невозможно. Поэтому Тюменская область и внедряет новые обучающие программы и оснащает школы современным оборудованием.

В предыдущем учебном году несколько школ Тюменской области испытали образовательную веб-платформы «Кодвардс». Результат впечатлил, программа будет расширена. В наступившем учебном году на базе веб-платформы будут обучаться более двух тысяч школьников. В прошлом году Кодвардс испытывали 326 ребят. Они прошли два модуля учебной программы. В этом году они продолжат работать с веб-платформой и освоят следующую ступень (третий модуль).

Отрасль IT в Тюменской области является одной из ключевых. Для организаций и предприятий, работающих в данной сфере, существуют налоговые льготы.

"Наиболее значимое направление в развитии IТ-отрасли региона — подготовка и использование собственных кадровых резервов. Это и увеличение числа набора на профильные специальности в Институте математики и компьютерных наук Тюменского государственного университета, и организация бесплатной Школы программирования, где обучение уже прошли 286 человек. Еще один шаг – повышение уровня знаний педагогов информатики в школах и их учеников", - пояснили в пресс-службе.