125 преступлений отказалась принимать в расследование полиция Сургута за 8 месяцев текущего года

125 преступлений выявила и дополнительно поставила на учет прокуратура Сургута с января по август текущего года. 18 из них направлены в суд.

По всем выявленным случаям правоохранительные органы Сургута (УМВД) давали неверную уголовно-правовую оценку и неправомерно отказывали в возбуждении уголовных дел.

"55,2% составили преступления о хищении чужого имущества - кражи,

грабежи, мошенничества, присвоение или растрата, вымогательство. По данным фактам приняты меры прокурорского реагирования, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечено 76 должностных лиц УМВД России по Сургуту", - уточнили в прокуратуре Сургута.

Граждане, которым полиция отказала в принятии заявлений о преступлении и возбуждении уголовных дел, могут обратиться в прокуратуру Сургута (ул. Островского, 47) или по телефону 8(3462)21-99-13.