​На формирование комфортной городской среды в Югре потратят 519 миллионов

В 2018 году в реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в Югре планируют вложить 519 миллионов рублей.

За эти деньги обустроят 74 дворовых и 78 общественных территорий, сообщается на официальном портале правительства региона.

Работы на 22-х общественных территориях завершены, по 41-му объекту заключены контракты, по 14-ти – контракты размещены на торги.

Обустройство дворов включает в себя асфальтирование проездов, освещение, озеленение, установку скамеек и урн. Обновлены 12 дворов, в 62-х ведутся работы.

Всего с 2019-го по 20224 год в Югре запланировано обустроить 886 дворов и 638 общественных территорий.