В Барсово готовятся к открытию современного спортивного комплекса

В поселке Барсово закончено строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом. Почти все необходимое оборудование и инвентарь уже установлены. В ближайшее время сотрудники администрации Сургутского района планируют закончить оформление документов, после чего комплекс будет официально открыт для всех желающих. Уровень его оснащенности позволит организовать в нем спортивные секции и любительские игры, но и соревнования регионального и даже федерального уровня, рассказал на встрече с журналистами глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Универсальный спортивный зал комплекса, в котором мы с вами были соответствует требованиям всех игровых дисциплин: футбол, волейбол, баскетбол. Осталось только установить около 200 посадочных мест, которые уже закуплены, и там можно будет проводить соревнования в том числе и федерального уровня. Собственно, с прицелом на них мы и начинали проект», – поделился планами Андрей Трубецкой.

В будущем комплекс должен стать центром культурно-спортивного ядра поселка. В планах администрации Сугутского района на 2019 год построить рядом крытый хоккейный корт, многофункциональный досуговый центр и большую уличную площадку.