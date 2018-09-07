В августе сургутяне совершили 34 правонарушения на 57 тысяч рублей

В августе в Сургуте комиссия рассмотрела 34 дела об административных правонарушениях. Причиной возбуждения 25 дел стало нарушение правил благоустройства территорий, еще восьми — нарушение тишины и покоя граждан. Кроме того, одно дело было заведено из-за нарушения требований по поддержанию эстетического состояния территорий.

После заседания, комиссия вынесла 34 постановления о наложении штрафов на общую сумму 57 310 рублей.