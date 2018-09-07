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Александр Моор отчитался перед Дмитрием Медведевым о развитии образования и науки в Тюменской области. Премьер одобрил действия тюменцев

Председатель правительства России Дмитрий Медведев выслушал отчет временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора. Обсуждались реализация программ строительства и реконструкции школ и ДДУ, а также развитие в регионе системы высшего образования.

Премьер одобрил действия правительства Тюменской области.

Стенограмму встречи опубликовал официальный портал правительства РФ.

Дмитрий Медведев: Начался новый учебный год. Во всех территориях Российской Федерации, и у вас тоже, идёт строительство, реконструкция школ. Каковы успехи в этом направлении? Это большая программа, она реализуется по всей стране и очень важна для огромного количества граждан нашей страны.

Александр Моор: Все школы и детские сады Тюменской области 1 сентября приняли своих воспитанников. Более того, мы порадовали наших земляков новосельем – открыли три школы к 1 сентября: одну в Тюмени, одну в Ишимском районе и одну в Тобольском районе. Причём все школы сегодня одинаково хороши. Нам важно, чтобы наши ребята вне зависимости от того, где живут – в городе или сельской местности, имели доступ к одинаковым образовательным услугам и достойную образовательную среду.

В наших планах – строить в Тюмени как минимум одну школу в год, с учётом демографических тенденций. Помимо этого у нас есть программа по замене всех деревянных школ и школ, которые имеют деревянные перекрытия. Таких у нас ещё 31. Мы разработали типовые проекты – от 20 до 360 школьников. В течение четырёх лет все эти школы заменим. Помимо этого мы открыли два новых детских сада, оба в Тюмени. Это очень крупные проекты с точки зрения вместимости – на 550 и 450 мест. Мы целенаправленно разработали для себя несколько типовых проектов, строим крупные детские сады, потому что демография у нас положительная и очень большой спрос.

Д. Медведев: Это очень хорошо. Сейчас кажется разумным (конечно, вам самим нужно определяться, на месте) совмещать в новых детских садах ясельные группы и обычные группы, потому что это рационально с точки зрения расходов на строительство детских дошкольных учреждений.

А. Моор: Совершенно верно, Дмитрий Анатольевич, именно в такой логике мы сейчас и двигаемся. В детские сады, которые мы открыли, уже полностью набраны дети, причём половина воспитанников – это дети от двух лет. То есть мы решили задачу устройства в детские сады детей в возрасте от трёх лет, начинаем двигаться дальше. И сегодня вносим изменения в типовые проекты, чтобы на первых этажах были ясельные группы, чтобы выполнить задачу, которая обозначена в майском указе.

Д. Медведев: Это разумно. Что ещё расскажете?

А .Моор: Мы системно занимаемся образованием. Большое внимание уделяем развитию высшего образования. Тюменский государственный университет – классический вуз – участвует в программе 5-100, Тюменский индустриальный университет является опорным. И у нас есть одна большая цель, которой я хотел бы с Вами поделиться. И Вашей поддержки попросить. В соответствии с майским указом в нашей стране должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров, и мы бы хотели в этой программе участвовать, но участвовать не от одной Тюменской области. Мы с моими коллегами – руководителем Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Владимировной Комаровой и временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Андреевичем Артюховым – подготовили совместное письмо. Мы выступаем с инициативой создать в перспективе научно-образовательный центр на территории трёх наших субъектов – большого макрорегиона, который определён в проекте стратегии развития России.

Мы считаем, что у нас для этого есть все предпосылки. Научно-образовательный центр – это консолидация усилий вузов, научных организаций и индустриальных партнёров. Вузы у нас есть и в Тюменской области, и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Д. Медведев:Это, по вашей идее, по той инициативе, с которой вы пришли, будет и классический университет, и инженерное образование? Или это как-то иначе выглядит?

А.Моор: Мы предполагаем, что наш НОЦ мог бы сконцентрироваться на четырёх основных темах – с учётом специфики наших трёх регионов. Первая тема – это технологии освоения Арктики, так называемые технологии холодного мира. Здесь уже есть определённые наработки. На Ямале существует Научный центр изучения Арктики. Также это наша историческая компетенция – добыча и переработка нефти и газа, нефтегазохимия. Третье направление – это всё, что связано с аква- и биокультурой (это юг Тюменской области). И Тюменский государственный университет активно двигается в решении социогуманитарных проблем.

Д. Медведев: А его тоже предполагается включить в этот центр?

А .Моор: Да. Мы имеем консолидированную позицию: все наши вузы, исследовательские институты, которые сегодня принадлежат крупным нефтегазовым компаниям, объединятся. Мы сейчас обсуждаем конфигурацию управления этим научно-образовательным центром. У нас есть политическая воля, у нас есть огромное желание и возможности участвовать в софинансировании этого проекта.

Д. Медведев: Это интересная идея. Вы абсолютно правильно сказали: у нас есть задача, чтобы наши крупнейшие университеты, образовательные центры вошли в лучшие мировые рейтинги. Но это можно сделать только в том случае, если они будут сильными, конкурентоспособными. Когда это десяток весьма средненьких вузов, ничего хорошего не получится. Поэтому объединение в принципе должно идти на пользу. Давайте рассмотрим обращение трёх губернаторов и поговорим об этом и некоторых других вопросах.


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Сегодня в 08:35, просмотров: 189, комментариев: 0


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