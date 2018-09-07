Тюменская область собрала рекордную сумму налогов

68 процентов налогов к годовому плану поступило в казну Тюменской области только за первые шесть месяцев текущего года. Об этом пишет РБК-Тюмень со ссылкой на загубернатора региона - директора департамента финансов Татьяну Крупину.

«Доходы областного бюджеты составили 90 млрд рублей или 68% годового плана. Из них 87 млрд рублей — налоговые и неналоговые поступления. В этой структуре 63 млрд рублей (77% к годовому плану) — налог на прибыль организаций. Высокое исполнение обусловлено благоприятной экономической ситуацией, увеличением поступлений от ряда крупных налогоплательщиков», — цитирует агентство зампредправительства Тюменской области.

Добиться прорывного показателя помог разовый платеж одного из налогоплательщиков региона. Кого именно, источник не уточняет. Размер поступления составил более 5 млрд рублей.

«Во втором полугодии ждать такого платежа не следует, динамика чуть снизится. Но у нас оптимистичный взгляд на исполнение бюджета», - уточнил заместитель директора департамента финансов Михаил Таранов.

Татьяна Крупина также рассказала, что кассовые расходы областного бюджета составили 59 млрд рублей. По отношению к годовому плану - 34 процентов. Для отчетного периода это традиционный уровень.