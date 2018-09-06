ЕР внесла первые пять поправок в проект пенсионной реформы

Депутаты Госдумы от "Единой России" при участии члена Совета Федерации внесли сегодня первый пакет поправок к проекту пенсионной реформы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака.

Единороссы предложили следующее:

- досрочное (за 2 года до достижения пенсионного возраста) установление страховой пенсии для граждан с большим трудовым стажем. Для получения этой льготы мужчина должен официально проработать 42 года, женщина - 37 лет;

- сохранение сроков назначения накопительной пенсии гражданам, которые участвовали в ее формировании;

- ежегодная диспансеризация работников предпенсионного возраста с предоставлением им на эти цели двух оплачиваемых рабочих дней;

- сохранение действующих условий выхода на пенсию коренных малочисленных народов Севера;

Еще одна поправка сформулирована странно: "Поправка к законопроекту о пенсионных изменениях, касающуюся возможности добровольного отказа депутатов и сенаторов от их пенсионных преференций".

По словам Турчака, эти изменения не станут единственными. "По мере оформления последуют и другие поправки после обсуждения на генсовете" - заявил Турчак.