Поправки о наказании за отказ в трудоустройстве людей предпенсионного возраста внесены Путиным в Госдуму

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста, сообщает «Медуза».

Согласно документу, за это предусматривается штраф до 200 тысяч рублей (или в размере зарплаты за период до 18 месяцев) либо обязательные работы на срок до 360 часов.

29 августа во время телеобращения по поводу пенсионной реформы Владимир Путин анонсировал введение уголовной ответственности для работодателей, которые увольняют или не берут на работу людей из-за их пожилого возраста.