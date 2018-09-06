Мост через Большой Салым в 139 метров отремонтируют за 408 млн рублей

Мост через реку Большой Салым на 580 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск отремонтируют до конца 2019 года. Лот на выполнение данного контракта с начальной (максимальной) стоимостью 408,4 млн рублей разместил на сайте госзакупок заказчик работ ФКУ "Уралуправтодор".

Работы должны начаться уже в этом году - финансирование на текущий год предусмотрено. Итоги конкурса будут подведены 28 сентября.

Победителю торгов предстоит отремонтировать 138,8 метров моста.

Фото: Александр Елизаров, РИА URA.RU



