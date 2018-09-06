16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,2505   EUR  79,3685  

В Сургуте стартует театральный сезон // АФИША

В воскресенье, 9 сентября, в малом зале Сургутской филармонии состоится премьера постановки «Красная шапочка» по сказке Шарля Перро. Ее представит театр актера и куклы «Петрушка». Ширмовый спектакль создали приглашенный из Костромы режиссер Михаил Логинов и главный художник театра Альбина Швабенланд.

«Главное в сказке — драматургическая составляющая, которая учит зрителя. Помимо этого постановка содержит много оригинальной музыки. Актеры будут петь вживую, так что, в воскресенье мы покажем кукольный мюзикл или оперетту. Чтобы реализовать живое пение актеры дополнительно занимались вокалом, — отметила художественный руководитель «Петрушки» Галина Коптяева. — В спектакле объединятся молодой и старший состав труппы».

Театралы рассказали еще об одной особенности — гостей на входе встретят актеры и проведут в зал. Так юный зритель с порога погрузится в творческую атмосферу.

Спектакль рекомендован для детей старше трех лет.

Кроме того, в сентябре «Петрушка» представит еще четыре постановки. Дата и время указаны в афише.

Сотрудники театра актера и куклы также приглашают на выступления коллег из Барнаула. 13 и 14 сентября в рамках всероссийской программы «Большие гастроли» Алтайский государственный театр кукол «Сказка» привезет в Сургут две постановки: «Серебряное копытце» и «Черная курица».

Телефон для справок: 344-818; 637-195.

Действует онлайн продажа билетов: teatr-petrushka.ru

Сургутский музыкально-драматический театр открыл свои двери в новый тверческий сезон еще 2 сентября. В субботу, 8 сентября, театр приглашает сургутян на мюзикл для всей семьи по мотивам сказки о Золушке «Когда часы 12 бьют…».

Подробная информация по телефону: 53-03-17.

Афиша на сайте театра.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:40, просмотров: 112, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Школьники из поселка Дорожный побывали в гостях у новых соседей

Школьники из поселка Дорожный побывали в гостях у новых соседей
Педагоги и аниматоры напомнили детям, как важно ценить и беречь окружающий мир. Созданный для них и самой природой, и человеком
Марина Романова Сегодня в 16:28
97 0
Екатерина Шульман: «Массовых политических протестов прямо сейчас ждать не стоит»

Екатерина Шульман: «Массовых политических протестов прямо сейчас ждать не стоит»

Интервью с политологом, доцентом Института общественных наук РАНХиГС о последствиях пенсионной реформы, общественном договоре и чем пропаганда похожа на сказки Андерсена
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 14:49
285 3
Кандидат в думу Нефтеюганска Дмитрий Третьяков объявил «бессрочную» двухдневную голодовку

Кандидат в думу Нефтеюганска Дмитрий Третьяков объявил «бессрочную» двухдневную голодовку
Бывший политтехнолог-единоросс, снятый с выборов за подкуп избирателей, пытается повлиять на решение суда ХМАО
Иван Назаров 05 сентября в 19:08
656 9
На уровне поло // ФОТО

На уровне поло // ФОТО
Как Сургут встретил Кубок мира
Редакция СИА-ПРЕСС 05 сентября в 15:17
571 0
Многие из вас уже знают об ошибке в Дневнике сургутского первоклассника — издатель напечатал несуществующий герб

Многие из вас уже знают об ошибке в Дневнике сургутского первоклассника — издатель напечатал несуществующий герб
Сейчас все виновные наказаны
Вадим Шувалов, глава города Сургута 05 сентября в 14:13
814 5
​Интернет развращает молодежь гораздо сильнее, чем все стихи вместе взятые

​Интернет развращает молодежь гораздо сильнее, чем все стихи вместе взятые
Кандидат педагогических наук, член Союза писателей и Союза журналистов России Виктор Гаврилов о продаже книг по паспорту
Виктор Гаврилов, кандидат педагогических наук 05 сентября в 12:48
456 1
Чиновники Сургута рассказали, как они могут поддержать бизнес-сообщество

Чиновники Сургута рассказали, как они могут поддержать бизнес-сообщество
Но не факт, что именно такой помощи ждут от них предприниматели
Артем Мазнев 05 сентября в 10:27
617 7
Дина Кузьмина: За этот миллиард можно полностью реконструировать большую часть дворов Сургутского района

Дина Кузьмина: За этот миллиард можно полностью реконструировать большую часть дворов Сургутского района
Замглавы администрации Сургутского района по вопросам ЖКХ – о подготовке к зиме, ремонте дорог и прорывных решениях. Экономических и технологических
Маргарита Стройнова 04 сентября в 23:27
520 0
Вершки, корешки и первоклашки

Вершки, корешки и первоклашки
Анна Томазова рассказала, каким школам Сургута в этом учебном году досталось всё, а каким ещё придётся потерпеть
Анастасия Семихатских 04 сентября в 15:59
486 3
​В 2019 году в Сургутском районе появится киберарена

​В 2019 году в Сургутском районе появится киберарена
Власти уверены: Dota 2 и лазертаг – это спорт, а не просто «стрелялки»
Анастасия Якупова 04 сентября в 14:13
719 17
HeadHunter выявил 10 признаков нефтяника

HeadHunter выявил 10 признаков нефтяника

18 процентов соискателей нефтяной, газовой и топливной отрасли претендуют на зарплату в 40-60 тысяч рублей, еще столько же рассчитывают зарабатывать от 100 до 300 тысяч рублей.
Константин Шперлинг 03 сентября в 09:22
674 0
Глава Сургута Вадим Шувалов удивил позитивной статистикой к началу учебного года

Глава Сургута Вадим Шувалов удивил позитивной статистикой к началу учебного года
Администрация Сургута придумала, как организовать первую смену для 68 процентов школьников
Марина Романова 03 сентября в 08:56
673 3
Умер экс-главред газеты "Сургутские ведомости" Дмитрий Осьминкин

Умер экс-главред газеты "Сургутские ведомости" Дмитрий Осьминкин
Прощание состоится в 12.00 во вторник в Сургутском Доме журналистов
Редакция СИА-ПРЕСС 03 сентября в 08:24
1176 3
Ничто не заменит ценного опыта и высокого профессионализма специалистов нефтяной и газовой промышленности

Ничто не заменит ценного опыта и высокого профессионализма специалистов нефтяной и газовой промышленности
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 02 сентября в 10:03
435 0
​С чувством глубокого уважения поздравляю работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником!

​С чувством глубокого уважения поздравляю работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 02 сентября в 09:51
426 0
​Уважаемые работники нефтегазовой отрасли!

​Уважаемые работники нефтегазовой отрасли!

От производственных успехов нефтяников и газовиков зависит благополучие всей страны
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 31 августа в 18:08
461 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика