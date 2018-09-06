В Сургуте стартует театральный сезон // АФИША

В воскресенье, 9 сентября, в малом зале Сургутской филармонии состоится премьера постановки «Красная шапочка» по сказке Шарля Перро. Ее представит театр актера и куклы «Петрушка». Ширмовый спектакль создали приглашенный из Костромы режиссер Михаил Логинов и главный художник театра Альбина Швабенланд.

«Главное в сказке — драматургическая составляющая, которая учит зрителя. Помимо этого постановка содержит много оригинальной музыки. Актеры будут петь вживую, так что, в воскресенье мы покажем кукольный мюзикл или оперетту. Чтобы реализовать живое пение актеры дополнительно занимались вокалом, — отметила художественный руководитель «Петрушки» Галина Коптяева. — В спектакле объединятся молодой и старший состав труппы».

Театралы рассказали еще об одной особенности — гостей на входе встретят актеры и проведут в зал. Так юный зритель с порога погрузится в творческую атмосферу.

Спектакль рекомендован для детей старше трех лет.

Кроме того, в сентябре «Петрушка» представит еще четыре постановки. Дата и время указаны в афише.

Сотрудники театра актера и куклы также приглашают на выступления коллег из Барнаула. 13 и 14 сентября в рамках всероссийской программы «Большие гастроли» Алтайский государственный театр кукол «Сказка» привезет в Сургут две постановки: «Серебряное копытце» и «Черная курица».

Телефон для справок: 344-818; 637-195.

Действует онлайн продажа билетов: teatr-petrushka.ru

Сургутский музыкально-драматический театр открыл свои двери в новый тверческий сезон еще 2 сентября. В субботу, 8 сентября, театр приглашает сургутян на мюзикл для всей семьи по мотивам сказки о Золушке «Когда часы 12 бьют…».

Подробная информация по телефону: 53-03-17.

Афиша на сайте театра.