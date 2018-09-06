​Порог для уголовного наказания за неуплату налогов готовы поднять

В Минфине готовы рассмотреть предложение главы "Опоры России" Александра Калинина повысить сумму налоговых преступлений, за которые полагается уголовное наказание. Об этом заявил замминистра финансов Илья Трунин в рамках Мосфинфорума.

"Я считаю, мое персональное мнение, как и любые другие величины, установленные в абсолютных суммах, должны индексироваться. Здесь, когда они были установлены на том уровне, на котором сейчас находятся, прошло достаточно много времени. Уже даже с учетом этого фактора имеет смысл их поднять", — цитирует чиновника РИА «Новости».

Сейчас уголовное наказание за уклонение от уплаты налогов и сборов грозит, если речь идет о сумме более 5 миллионов рублей, не уплаченных за три финансовых года. Допустимо при условии, что это больше 25% от общей суммы не уплаченных за это время налогов, либо указанная сумма превышает 15 миллионов рублей. Человек, впервые совершивший налоговое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если полностью уплатит недоимки, пени и штраф по Налоговому кодексу.