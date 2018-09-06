Неправильный герб попал в дневники сургутских первоклашек по злому умыслу

В администрации Сургута намерены выяснить, как в «Дневнике сургутского первоклассника» оказался неправильный герб, новость о котором попала во все федеральные СМИ. Как сообщают источники siapress.ru, городские чиновники подозревают, что двуглавый орел, держащий серп и молот вместо булавы и скипетра, попал в дневники по чьему-то злому умыслу. Это не могло быть недоразумением — над картинкой потрудился дизайнер.

Версию подтвердил известный в профессиональных кругах сургутский дизайнер Евгений Жеребцов: «Даже если такая версия герба и существует где-то на просторах интернета, надо очень постараться, чтобы найти именно ее. Проще сделать самому. К тому же, если присмотреться к картинке внимательнее, можно заметить: серп и молот выполнены в другом стиле, с использованием более тонких линий, чем на основном изображении. Для профессионального дизайнера создать такой коллаж — дело пятнадцати минут».

Зачем это понадобилось делать дизайнеру, предположительно - ульяновской типографии «Стержень», которая выиграла тендер у администрации Сургута на изготовление школьного сувенира, siapress выяснить не удалось. Отвечать на вопросы корреспондента нашего информационного агенства отказались в грубой форме.

Согласно информации, размещенной на сайте zakupki.gov.ru, тендер на печать дневников был размещен в апреле этого года, и сумма заявки составила 394 тысячи рублей.

По информации пресс-службы администрации Сургута, вся партия «Дневника Сургутского первоклассника» была изъята. Замена должна быть произведена ульяновским издательством в течение двух недель. В отношении чиновников, кто допустил ошибку и принял неправильные дневники, введены дисциплинарные меры.