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​Югра вошла в число регионов с самой эффективной налоговой политикой

Вместе с Москвой и Башкирией

Ханты-Мансийский автономный округ, наряду с Москвой и Башкирей, назван регионом с самой эффективной налоговой политикой. Рейтинг составлен компанией PricewaterhouseCoopers (PwC) по итогам 2017 года.

Налоговый потенциал российских регионов оценивается по семи показателям. Эксперты учитывают, ввели ли в регионе расчет налога на имущество организаций и налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости, насколько развита патентная система налогообложения. Также имеет значение стоимость патента для мигрантов, ставка по транспортному налогу, налоговая задолженность.

Больший балл присуждается регионам, которые живут по средствам и учитывают обеспеченность бюджета при предоставлении налоговых льгот.

В Югре, которая лидирует в рейтинге третий год подряд, с 2015 года, как только стало возможным, начали рассчитывать налог на имущество организаций и физлиц по кадастровой стоимости недвижимости и установили высокий транспортный налог для мощных легковых автомобилей, обеспечив рост налоговой базы.

«Те регионы, которые, по мнению некоторых экспертов, излишне хорошо себя чувствуют в плане бюджетной обеспеченности, не благодаря собственным заслугам, а потому, что им «повезло», на самом деле проводят активную налоговую политику и давно пользуются ее инструментами, которые другие предпочли не замечать, фокусируясь на получении дотаций», — рассказал РБК партнер PwC Кирилл Никитин.

Также авторы исследования отмечают, что Москва, ХМАО и Сахалинская область предоставляют налоговые льготы за счет собственных средств, а не дотаций.


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Сегодня в 15:06, просмотров: 67, комментариев: 0


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