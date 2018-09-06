​Россияне смогут летать на Тайвань без виз

Власти Тайваня с 6 сентября ввели безвизовый режим для россиян. Он будет действовать в тестовом режиме до 31 июля 2019 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны.
Упрощенный порядок въезда предусмотрен для россиян, прибывших на Тайвань с целью туризма, бизнеса и по семейным обстоятельствам.
Находиться на островах без виз можно будет 14 дней.
Перенимаем опыт Петербурга. Директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин и директор сургутской благотворительной организации "Маяк" Александр Алексеев // ONLINE 7 сентября в 16.00