​Россияне смогут летать на Тайвань без виз

Власти Тайваня с 6 сентября ввели безвизовый режим для россиян. Он будет действовать в тестовом режиме до 31 июля 2019 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД страны.

Упрощенный порядок въезда предусмотрен для россиян, прибывших на Тайвань с целью туризма, бизнеса и по семейным обстоятельствам.

Находиться на островах без виз можно будет 14 дней.