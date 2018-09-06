​Лавров допустил военную конфронтацию России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что риск прямого военного противостояния между Россией и США в последнее время растет из-за поддержки Вашингтоном действий украинских властей. При этом он подчеркнул, что военные действия для РФ совершенно неприемлемы.

По мнению дипломата, сегодня «накал политических страстей возрос», а «русофобская риторика» Соединенных Штатов выходит за рамки сложившихся ранее «дипломатических приличий». Также Лавров обратил внимание на то, что НАТО придвинулось вплотную к границам России.

«США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение», — приводит слова министра Газета.ru.

Что касается Украины, Лавров высказал мнение, что страной управляют США, и призвал «тех, кто руководит на Украине нынешней властью» заставить своих подопечных соблюдать Минские соглашения.