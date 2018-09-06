В Минфине не хотят сокращать срок обращения за выплатами по ОСАГО

В ответ на предложение РСА (Российского союза автостраховщиков) сократить срок обращения за выплатами по ОСАГО до пяти дней замминистра финансов России Алексей Моисеев ответил отказом. Он заявил, что этого времени недостаточно и отметил, что срок должен быть более разумным, и он не должен заставлять человека, попавшего в ДТП «забыть про все и пойти писать заявление», цитируют «РИА Новости».

Закон об ОСАГО ограничивает срок обращения в страховую компанию только в случае оформления аварии без вызова полиции.