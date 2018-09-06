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Минтруд предлагает организовать в российских офисах детские комнаты

В России планируют создать детские комнаты прямо на местах работы граждан, сообщают «Известия». Этот пункт включен в рабочую версию нацпроекта «Демография». Минтруд ожидает от сообществ работодателей предложений о том, как реализовать эту идею. В бизнес-сообществе считают, что на открытие детских комнат логично предоставить субсидии.

Предложения о том, как организовать присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в помещениях работодателей, Минтруд рассчитывает получить от сообществ предпринимателей к 1 июля 2019 года. В числе исполнителей также указаны Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов России и НП «Опора России».

В документе не сказано, что услуга по присмотру за детьми может стать для организаций обязательной. Но она может способствовать повышению занятости женщин, следует из плана министерства. По нему к 2024 году работать должны 68,5% мам дошкольников. На 31 декабря прошлого года этот показатель составлял 65,8%.


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Сегодня в 12:06, просмотров: 180, комментариев: 0


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