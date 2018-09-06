В России могут появиться новые пятитысячные купюры

Генеральный директор Госзнака Аркадий Ткачук сообщил, что по его мнению нынешние российские банкноты нуждаются в модернизации, так как их концепция была утверждена еще в середине 90-х годов и теперь уже считается устаревшей. Его слова цитирует агентство экономической информации «Прайм»: «Банкнота номиналом 5000 рублей — одна из первых, которая может нуждаться в модернизации».

Ткачук отмечает, что речь идет не о защищенности банкноты — с ней как раз все в порядке, защитные элементы разрабатывались на постоянной основе. Дело скорее в общем облике российских бумажных денег.

Напоминаем, что банкнота в 5000 рублей впервые была выпущена в 2006 году.