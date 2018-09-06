Замминистра энергетики РФ предупредил нефтяников о снижении цен на углеводороды

Тревожный прогноз озвучил накануне в Ханты-Мансийске замминистра энергетики РФ Павел Сорокин во время рабочего совещания с руководителями крупных нефтяных и газовых компаний страны, учеными и представителями федеральных и региональных органов власти.

К чему пришли

По оценке Павла Сорокина, существенные проблемы добычи нефти в России могут возникнуть уже через 3-4 года. «Эта тема начинает выдвигаться на первый план в правительстве. Полтора месяца назад Дмитрий Козак поручил проработать целесообразность мер стимулирования добычи в целом по России и Западной Сибири в частности. Была проделана достаточно большая работа. Мы всячески поддерживаем расширение подключения компаний и независимых экспертов к этой работе, – сообщил замминистра энергетики. - Нужно ускорять эти процессы, откладывать нельзя. Необходимо предусмотреть возможность создания проектного офиса по развитию Западной Сибири».

Представитель федерального министерства призвал бизнес объединиться для поиска и срочного внедрения технологий по добыче "трудной" нефти. По словам Сорокина, именно трудноизвлекаемые запасы нефти являются основным потенциалом для российской нефтяной отрасли: ресурсы оцениваются на уровне от 11 до 22 млрд тонн. "Это гигантская цифра, - уточнил представитель Минэнерго. - Она существенно продлит жизнь запасов нашей страны и даст дополнительные инвестиции, доход в казну".

Что происходит

Сегодня темпы отбора из низкопроницаемых коллекторов в России менее 1 процента.

Павел Сорокин напомнил нефтяникам о мерах поддержки государства для компаний, которые занимаются разработкой ТРИЗ. Это льготы для запасов с разной степенью проницаемости и уникальная система налога на дополнительный доход, вступающая в силу с начала следующего года. Но признал, что этих мер недостаточно.

«Сегодня цена на нефть высокая, что помогает денежному потоку компаний и бюджету России. Но при этом ни в одном долгосрочном прогнозе или плане компаний такая цена, как сейчас не фигурирует, потому что индустрия циклична. Детально изучив структуру спроса и предложения в нефтяной отрасли в мире, то можно сделать вывод, что в среднесрочной перспективе цена на нефть будет ниже. Это означает, что надеяться на длительный период сохранения текущей ситуации, ее достаточность для запуска разработки трудноизвлекаемых запасов нефти и более тяжелых проектов недальновидно», – сказал Павел Сорокин.

Что делать

В министерстве энергетики полагают, что помочь ситуации мог бы комплекс отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты. В том числе - комплекс технологий и оборудования, который позволит вовлечь в разработку не менее 800 тонн извлекаемых запасов Югры и Ямала. Ханты-Мансийский округ готов выступить пилотной площадкой этого полигона. И уже проводит подготовку.

"Мы продолжаем формировать центр компетенций по системному подходу к освоению трудноизвлекаемых запасов нефти. В его основе – запуск венчурно-инвестиционного конвейера, поддержанного президентом России. На наш взгляд, это позволит сблизить академическую и прикладную науки с апробацией инновационных стартапов на разрабатываемых месторождениях для их дальнейшего тиражирования за пределами региона и страны", – рассказала губернатор Югры Наталья Комарова. Конечная цель - единая база данных государства и недропользователей в сфере освоения трудноизвлекаемых запасов.

Глава региона попросила нефтяников активнее участвовать в этой работе.

Комарова также напомнила руководителям сферы ТЭК об особых льготных инвестиционных условиях, действующих в Югре, а представителю Минэнерго - о том, что геологоразведочные работы требуют дополнительного стимулирования.

"В том числе - установление налоговых вычетов из НДПИ. Совсем недавно Игорь Сечин разработал этот блок и внес предложения для рассмотрения президенту", - уточнила губернатор Югры.

По данным пресс-службы губернатора Югры, итогом совещания стали протокольные решения по реализации большого списка проектов федерального масштаба:

- проект по созданию комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты;

- проект нормативно-правовой базы для стимулирования освоения трудноизвлекаемых запасов;

- стимулирование эффективной разработки месторождений Западной Сибири

и проч.

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