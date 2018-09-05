Природоохранный прокурор Югры освобожден от должности

Природоохранный прокурор ХМАО Михаил Альшевский ушел в отставку в связи с выходом на пенсию. Информацию об его увольнении подтвердили в пресс-службе ведомства.

Ряд источников связывают освобождение Алшевского от должности с судебным скандалом, связанным с выбором регионального оператора по обращению с ТКО.

Врио природоохранного прокурора ХМАО назначен Роман Жуков, ранее занимавший должность заместителя.