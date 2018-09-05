Природоохранный прокурор Югры освобожден от должности

Природоохранный прокурор ХМАО Михаил Альшевский ушел в отставку в связи с выходом на пенсию. Информацию об его увольнении подтвердили в пресс-службе ведомства.
Ряд источников связывают освобождение Алшевского от должности с судебным скандалом, связанным с выбором регионального оператора по обращению с ТКО.
Врио природоохранного прокурора ХМАО назначен Роман Жуков, ранее занимавший должность заместителя.
Перенимаем опыт Петербурга. Директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин и директор сургутской благотворительной организации "Маяк" Александр Алексеев // ONLINE 7 сентября в 16.00