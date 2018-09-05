Ждите. Как прошел первый раунд переговоров между сургутскими чиновниками и жителями поселка Юность

Администрация Сургута предложила очередникам на расселение из ветхого жилья в поселке Юность подождать еще неопределенный срок. Раньше 2020 года снос поселка не начнется.

Об этом корреспондент siapress узнал уже после встречи сургутян с представителями администрации - Константином Карпеткиным, замдиректора ДГХ, и Юрием Валгушкиным. На сайте городской администрации он обозначен как директор департамента архитектуры и градостроительства Сургута, хотя официальной новости об этом назначении после громкой отставки старожила сургутской мэрии Алексея Усова не было.

Напомним, что на саму встречу чиновники журналиста не пустили.

Что удалось выяснить:

1. Аукционы на предоставление участка под жилую застройку на территории сегодняшней Юности планируются на июнь 2019 года, но это не точно. Гарантий, что застройщики заинтересуются этим предложением, чиновники по понятной причине дать не могут. Все будет зависеть от желания и возможностей бизнес-сообщества.

2. В этом году город рассчитывает выкупить для реализации программ по переселению 200 квартир. Но это тоже не точно - зависит от результатов аукционов. Но даже если и выкупит, жители Юности не могут рассчитывать на переселение в эти квартиры. Они будут предоставлены балочникам.

3. Жители поселка уверены - чиновники их позвали на встречу, чтобы не допустить акции протеста накануне выборов. Новую заявку на пикет или митинг на субботу, 8 сентября, люди подать уже не успевают. Но продолжение следует.

Siapress будет следить за развитием событий.