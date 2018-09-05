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​Корреспондента siapress.ru не пустили на встречу жителей поселка Юность с представителями администрации

Корреспондента siapress.ru не пустили на встречу жителей поселка Юность с представителями местной администрации, где должны обсуждаться вопросы переселения из ветхого жилья.

О том, что корреспондент не может присутствовать во время обсуждения, заявила начальник отдела по вопросам общественной безопасности Светлана Перунова, аргументировав это тем, что представители стороны жителей не уведомили администрацию об участии СМИ.

Сейчас корреспондент дожидается окончания встречи, чтобы взять комментарий у жителей.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 79, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 16:33
Какие-то все они там Перуновы. с буквой "Д"

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