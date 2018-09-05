​Тюменский и Сургутский госуниверситеты подпишут соглашение о сотрудничестве

В Сургуте 6 сентября в рамках совместного заседания Совета ректоров высших учебных заведений Тюменской области и Югры Сургутский и Тюменский госуниверситеты подпишут соглашение о сотрудничестве.

Возглавит заседание председатель Совета ректоров вузов Тюменской области, ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков. Он представит доклад «О создании в регионе научно-образовательного центра». Также с докладом «Университеты на пути к регионообразующим институциям» выступит ректор Сургутского госуниверситета Сергей Косенок.

В мероприятии примут участие ректоры вузов Югры и Тюменской области, а также первый заместитель Губернатора Тюменской области Наталья Шевчик, директор окружного департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин, председатель комиссии по науке и образованию Общественной палаты Тюменской области Эдуард Кашуба.