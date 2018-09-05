«Пенсионное» обращение Путина убавило протестный пыл россиян

Сегодня 31 процент россиян допускают свое участие в акциях протеста против пенсионной реформы. С конца июля их количество снизилось на семь процентов. Таковы результаты свежего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, 66 процентов опрошенных не допускают своего участия в акциях протеста. Нежелание протестовать против повышения пенсионного возраста они объясняют уверенностью в бесполезности митингов и демонстраций (71%).

В целом уровень протестного потенциала, начавший рост в конце июля (53 п.), на сегодняшний день снизился до 44 пунктов. Возможными социальные акции протеста в месте своего проживания сейчас считают 39% россиян. Большинство (55%) полагает, что подобные выступления вряд ли могут начаться в их родном городе.

Во ВЦИОМ отмечают, что протестные настроения россиян ослабли после двухмесячного обсуждения темы повышения пенсионного возраста и телеобращения президента Владимира Путина.

«Телеобращение президента Путина к нации по теме повышения пенсионного возраста, по сути, закрыло вопрос о возможности отмены либо серьезной корректировки этой реформы. Значительная часть россиян, негативно относящихся к повышению, ранее высказывала готовность принять участие в массовых протестах против него. Теперь эта «сигнальная» функция протестов отпала за ненужностью, так как стало понятно, что тема закрыта. Соответственно, протестные настроения пошли на убыль, хотя и остаются выше обычных», - прокомментировал результаты опроса генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Ранее «Левада-центр» опубликовал данные подобного опроса, проведенного до телеобращения главы государства. Согласно выводам социологов центра, 53 процента россиян готовы были лично присоединиться к протестам против повышения пенсионного возраста.

Правительственный законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму в июне, а в конце июля прошел первое чтение. 21 августа состоялись парламентские общественные слушания по этому документу. 29 августа президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, где по мимо прочего, предложил смягчить увеличение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет.

Второе чтение законопроекта о пенсионной реформе состоится 24 сентября.