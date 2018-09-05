​Сбербанк готовит ряд инициатив для поддержки людей пожилого возраста

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что только изменения в российской пенсионной системе смогут обеспечить достойный уровень жизни пожилых людей. "Сегодня поддержка этой реформы – не самая популярная история в нашей стране. Но, на мой взгляд, все люди, которые называют себя ответственными за будущее своей страны, должны честно посмотреть правде в лицо и сказать, что иного способа поддержания достойного уровня жизни людей старших поколений у нас нет", – подчеркнул Греф.

Он также отметил, что Сбербанк принял решение "создавать специальные условия для привлечения и не увольнения людей пенсионного возраста". В качестве одной из мер поддержки Герман Греф предложил привлечение лиц этой категории на работу в банк, в том числе в качестве коучей.

Кроме того, Сбербанк готовит ряд финансовых и страховых инициатив для поддержки российских пенсионеров. Банк уже два года работает "над проектом государственно-частного партнерства по созданию сети домов для пожилых людей". По словам президента Сбербанка, такие дома должны представлять собой "высококлассные учреждения, в которых людям предоставляют высочайший уровень обслуживания, реализацию их интересов, возможность общения, первичную медицинскую помощь". В настоящее время банк совместно с государством работает над созданием условий, при которых бизнес мог бы инвестировать в подобные проекты.

Вторая инициатива – страховая поддержка пенсионеров, выплачивающих ипотеку. На данный момент "порядка 2% ипотечных кредитов выдается людям старше 60 лет, а 20% ипотечных заемщиков гасят наши кредиты в возрасте старше 60 лет", – сообщил Герман Греф.

Кроме того, глава Сбербанка заявил о готовности совместно с Корпоративным университетом банка разработать программы переквалификации людей пожилого возраста, специальность которых оказалась на рынке невостребованной.

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