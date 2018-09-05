​Сбербанк готовит ряд инициатив для поддержки людей пожилого возраста

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что только изменения в российской пенсионной системе смогут обеспечить достойный уровень жизни пожилых людей. "Сегодня поддержка этой реформы – не самая популярная история в нашей стране. Но, на мой взгляд, все люди, которые называют себя ответственными за будущее своей страны, должны честно посмотреть правде в лицо и сказать, что иного способа поддержания достойного уровня жизни людей старших поколений у нас нет", – подчеркнул Греф.
Он также отметил, что Сбербанк принял решение "создавать специальные условия для привлечения и не увольнения людей пенсионного возраста". В качестве одной из мер поддержки Герман Греф предложил привлечение лиц этой категории на работу в банк, в том числе в качестве коучей.
Кроме того, Сбербанк готовит ряд финансовых и страховых инициатив для поддержки российских пенсионеров. Банк уже два года работает "над проектом государственно-частного партнерства по созданию сети домов для пожилых людей". По словам президента Сбербанка, такие дома должны представлять собой "высококлассные учреждения, в которых людям предоставляют высочайший уровень обслуживания, реализацию их интересов, возможность общения, первичную медицинскую помощь". В настоящее время банк совместно с государством работает над созданием условий, при которых бизнес мог бы инвестировать в подобные проекты.
Вторая инициатива – страховая поддержка пенсионеров, выплачивающих ипотеку. На данный момент "порядка 2% ипотечных кредитов выдается людям старше 60 лет, а 20% ипотечных заемщиков гасят наши кредиты в возрасте старше 60 лет", – сообщил Герман Греф.
Кроме того, глава Сбербанка заявил о готовности совместно с Корпоративным университетом банка разработать программы переквалификации людей пожилого возраста, специальность которых оказалась на рынке невостребованной.
(Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481)
Перенимаем опыт Петербурга. Директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин и директор сургутской благотворительной организации "Маяк" Александр Алексеев // ONLINE 7 сентября в 16.00