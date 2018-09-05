​Для пива на российских прилавках установят минимальную цену

В России может быть установлена минимальная розничная цена (МРЦ) на пиво. С соответствующим предложением в Росалкогольрегулирование (РАР) обратились участники пивоваренного рынка, рассказал в интервью РИА «Новости» глава ведомства Игорь Алешин.

Вопрос планируется к обсуждению в Минфине.

Алешин также считает логичным и правильным введение маркировки всей пивоваренной продукции, но это не должно перебоев с производством и поставками пива и негативно отразиться на участниках рынка.

«В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям. К примеру, мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — добавил чиновник.

Минимальные цены на алкоголь устанавливаются в России с 2007 года для борьбы с подпольным производством. МРЦ водки независимо от ее крепости составляет 205 рублей, коньяка – 371 рубль, шампанского – 164 рубля.