Проблема переселения сургутян из ветхого жилья выходит в фазу открытого конфликта

Срыв программы переселения сургутян из ветхого жилья, случившийся год назад и готовый повториться в текущем году, может перерасти в крупный конфликт между горожанами и властью.

Жители поселка "Юность", которым по утвержденному графику мэрия обещала предоставить благоустроенное жилье еще год назад, сегодня встречаются с представителями администрации.

Чтобы узнать, как готовиться к зиме. И вообще - на кого рассчитывать в дальнейшем.

Инициатором встречи стала сама администрация. На переговоры с властью граждане даже не рассчитывали. В мэрию они обратились за разрешением провести митинг, но по юридическим формальностям (обоснованным, - прим. ред.) получили отказ.

Сегодня инициативная группа планировала вторично подать заявление на проведение общественного мероприятия, но получила приглашение встретиться и обсудить проблему, подписанное Сергеем Маркиным из отдела по вопросам общественной безопасности (должность в письме не указана)

"Приглашаем Вас принять участие в организационной встрече по вопросу переноса сроков сноса ветхого, аварийного и фенольного жилья в поселке Юность", - говорится в е-мэйле.

Напомним, что в прошлом году администрация Сургута сорвала программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, а выделенные из регионального бюджета деньги на реализацию этой программы пришлось вернуть в округ. В этом году ситуация может повториться.

"Администрация это и не скрывает. На все наши обращения приходят ответы, сделанные как под копирку. Что в городе не нашлось застройщиков, готовых принять участие в аукционе и продать городу жилье по цене 54 тысячи рублей за квадратный метр. Но если это недоработка кого-то из чиновников администрации, почему в итоге должны страдать мы?" - рассказала siaoress одна из активисток инициативной группы Нина Магомедова.

По словам сургутянки, жители Юности готовы рассмотреть все варианты господдержки по решению своего квартирного вопроса, в том числе - денежной компенсации, которую сегодня в округе предоставляют балочникам, чье жилье идет под снос. Но город им никаких вариантов не предлагает.

"Если проблема так и не начнется решаться, мы готовы пойти выше - к губернатору и президенту", - утверждает жительница Юности.

Не исключено, что на сегодняшней встрече какой-то приемлемый для всех вариант стороны все-таки найдут. Siapress будет следить за развитием событий.