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Проблема переселения сургутян из ветхого жилья выходит в фазу открытого конфликта

Жители поселка "Юность", которых администрация должна была переселить в капитальное жилье еще год назад, сегодня встречаются с представителями мэрии. Не поможет - готовы дойти до президента

Срыв программы переселения сургутян из ветхого жилья, случившийся год назад и готовый повториться в текущем году, может перерасти в крупный конфликт между горожанами и властью.

Жители поселка "Юность", которым по утвержденному графику мэрия обещала предоставить благоустроенное жилье еще год назад, сегодня встречаются с представителями администрации.

Чтобы узнать, как готовиться к зиме. И вообще - на кого рассчитывать в дальнейшем.

Инициатором встречи стала сама администрация. На переговоры с властью граждане даже не рассчитывали. В мэрию они обратились за разрешением провести митинг, но по юридическим формальностям (обоснованным, - прим. ред.) получили отказ.

Сегодня инициативная группа планировала вторично подать заявление на проведение общественного мероприятия, но получила приглашение встретиться и обсудить проблему, подписанное Сергеем Маркиным из отдела по вопросам общественной безопасности (должность в письме не указана)

"Приглашаем Вас принять участие в организационной встрече по вопросу переноса сроков сноса ветхого, аварийного и фенольного жилья в поселке Юность", - говорится в е-мэйле.

Напомним, что в прошлом году администрация Сургута сорвала программу по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, а выделенные из регионального бюджета деньги на реализацию этой программы пришлось вернуть в округ. В этом году ситуация может повториться.

"Администрация это и не скрывает. На все наши обращения приходят ответы, сделанные как под копирку. Что в городе не нашлось застройщиков, готовых принять участие в аукционе и продать городу жилье по цене 54 тысячи рублей за квадратный метр. Но если это недоработка кого-то из чиновников администрации, почему в итоге должны страдать мы?" - рассказала siaoress одна из активисток инициативной группы Нина Магомедова.

По словам сургутянки, жители Юности готовы рассмотреть все варианты господдержки по решению своего квартирного вопроса, в том числе - денежной компенсации, которую сегодня в округе предоставляют балочникам, чье жилье идет под снос. Но город им никаких вариантов не предлагает.

"Если проблема так и не начнется решаться, мы готовы пойти выше - к губернатору и президенту", - утверждает жительница Юности.

Не исключено, что на сегодняшней встрече какой-то приемлемый для всех вариант стороны все-таки найдут. Siapress будет следить за развитием событий.


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Сегодня в 10:19, просмотров: 135, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 13:06
В городе не нашлось застройщиков, значить деньги надо просрать. Нет денег, нет проблем. Железная логика.

Похоже, с застройщиками вообще никто не договаривался, чтобы прийти к какому-то соглашению. Это, Наталье Владимировне надо в Сургут постоянно лётать, чтобы договариваться. А не по сириям. Сама главу назначила, вот пусть и лётает. Хотя вот направила же в замы к главе подмогу. Опять же ее протеже, как и глава. Все-таки самой придется. А то может БУМ получиться. А перед кремлем ей ответ держать.

А про Юность то, Сидоров недавно вспоминал, дескать застраивать надо. Только надо было еще в его бытность главой.

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