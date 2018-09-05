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На Урале произошло мощное землетрясение

Магнитудой 5,5 балла

Ночью 5 сентября на Урале произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, его очаг был в 133 километрах от Уфы и в семи километрах от города Катав-Ивановск на глубине 10 километров.

Толчки на себе ощутили жители Екатеринбурга, Челябинска, Магнитогорска и других городов Среднего и Южного Урала. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Екатеринбуржцы в соцсетях рассказывают, что ощущали ночью, как шатаются дома, в помещениях тряслись люстры, двигалась мебель и хлопали двери.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что землетрясение не повлияло на работу предприятий.

«Работает 16 групп по проверке социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. Организовано взаимодействие с оперативной дежурной сменой Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республики Башкирии, которые также подтвердила сейсмическую активность на территории Республики Башкирия», - уточнили в ведомстве.

Министр общественной безопасности Южного Урала Евгений Савченко сообщил, что от жителей трех муниципалитетов региона поступило 627 обращений в экстренные службы.

«Все эти вызовы отрабатываются, кроме того, организован сплошной обход специалистов по жилым домам, учреждениям и объектам инфраструктуры. Пока единственная мера реагирования, которую пришлось применить, — это то, что была эвакуирована больница в Катав-Ивановске, на здании которой заметили трещины. В данный момент вся информация сводится, затем будет понятно, нужно ли принимать какие-то решения и вводить особые режимы в данных территориях», - приводит слова чиновника Znak.com.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) отметили, что землетрясение не повлияло на боеготовность соединений, воинских частей и военных объектов округа.

«Несмотря на отмеченные вибрации и колебания земной поверхности в трех регионах - Башкирии, Свердловской и Челябинской областях, дежурные силы несут службу в штатном режиме, военнослужащие выполняют задачи по предназначению, повреждений систем боевого управления и коммуникаций нет», - цитирует заявление ЦВО ТАСС.

Последний раз землетрясение фиксировалось в Свердловской области осенью 2015 года. Его магнитуда составила 4,2 балла. Толчки ощутили жители нескольких районов столицы Урала.


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Сегодня в 10:19, просмотров: 220, комментариев: 1


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 13:02
такое бывает в тех местах раз лет в 10-15

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