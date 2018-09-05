​Ведьмака в новой экранизации от Netflix сыграет Генри Кавилл

Британский актер Генри Кавилл, более известный по роли Супермена, сыграет ведьмака Геральта в новом сериале, который снимает Netflix по циклу романов польского писателя Анджея Сапковского.

Эту новость актер сам сообщил в соцсети Instagram, написав: «Мой новый почтовый адрес: Геральт, Каэр Морхен. Прошу заметить, что я редко там бываю: такова работа убийцы монстров. Так что отвечать буду постольку-поскольку».

Автор будущего сериала Лорен Шмидт Хиссритч также написала восторженный пост у себя в твиттере: «Он был первым из моих кандидатов. В то время еще не было ни сценария, ни даже черновика — был только «зеленый свет» проекту и огромное желание. Это было еще четыре месяца назад, и я никогда не забуду, какую страсть он показал. Он И ЕСТЬ Геральт. Всегда им был. Я в восторге от того, что могу принять Генри Каввила в семью «Ведьмака».

Напоминаем: о том, что Netflix планирует экранизировать серию Сапковского, стало известно в мае прошлого года.